Politika

BORKO STEFANOVIĆ ŠIRI LAŽI: Tvrdi da Metsola nije znala da je Brnabić tu, a susret najavljen još pre tri dana

В.Н.

12. 09. 2025. u 22:16

Borko Stefanović na društvenoj mreži Iks ponovo širi neistine o boravku Ane Brnabić u Briselu i susretu sa Robertom Metsoli.

БОРКО СТЕФАНОВИЋ ШИРИ ЛАЖИ: Тврди да Метсола није знала да је Брнабић ту, а сусрет најављен још пре три дана

Foto: Printskrin

On je napisao:

"Evo kojim rečima je predsednica Evropskog parlamenta Metsola dočekala Anu Brnabić. Naprednjačke laži i amaterizam su neverovatni. Kako joj je krenulo, da sam na njenom mestu, ostao bih kući zaključan dve nedelje."

Treba napomenuti da je susret Brnabićke i Metsole planiran još pre tri dana, što se vidi i u programu predsednice Evropskog parlamenta. 

Foto: Printskrin

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)