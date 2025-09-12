SVAKODNEVNO SU ZAUSTAVLJALI SAOBRAĆAJ, A SADA IM SMETA VOJNA PARADA: Blokader snimio video u kom se žali što ljudi malo duže čekaju prevoz

JEDAN od vođa blokadera snimio je video u kom se žali što ljudi malo duže čekaju prevoz zbog vojne parade.

Foto: Printskrin Iks/@SrceBeograd

Aleksa sa ETF - a je bio jedan od vođa blokada na ETF - u i svakodnevno zaustavljao saobraćaj ispred fakulteta.

Sada je snimio video kako će ljudi zbog vojne parade morati malo duže da čekaju prevoz.

Šta sve (ne) možete raditi u Beogradu ovih dana pic.twitter.com/UXGCMwfZys — SrceBeograd (@SrceBeograd) September 12, 2025