"ODLIČAN, OTVOREN SASTANAK SA PREDSEDNICOM EP": Brnabić nakon razgovora sa Robertom Mecolom u Briselu (VIDEO)
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić sastala se u Briselu sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom.
Nakon sastanka, Ana Brnabić obratila se medijima.
- Odličan sastanak sa predsednicom EP, razgovarali smo o našoj saradnji, saradnji našeg i EP, daljim evropskim integracijama Srbije. Dobar, odličan, otvoren sastanak i nastavljamo dalje. Za pola sata imamo u našoj misiji ovde u Briselu razgovor sa svima onima koji su zainteresovani da čuju kakva je trenutna situacija u Srbiji, šta smo to mi proživljavali u poslednjih 10 meseci - rekla je Brnabić.
Ona ističe da je SNS solidan partner Evropskoj narodnoj partiji.
- Nemamo mi nikakav problem, otvoreni za dijalog, otvoreni za razgovore. Nama je važno da imamo otvorene razgovore - navodi Brnabić i pita blokadere:
- Kako je moguće da u vašoj zemlji imate preko 23.500 neprijavljenih skupova, a kako uđete u EU prijavite svaki skup. Neki kada čuju takvu informaciju kaže - čekajte, mi to nismo znali.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
