"ODLIČAN, OTVOREN SASTANAK SA PREDSEDNICOM EP": Brnabić nakon razgovora sa Robertom Mecolom u Briselu (VIDEO)

12. 09. 2025. u 09:30

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić sastala se u Briselu sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom.

Nakon sastanka, Ana Brnabić obratila se medijima.

- Odličan sastanak sa predsednicom EP, razgovarali smo o našoj saradnji, saradnji našeg i EP, daljim evropskim integracijama Srbije. Dobar, odličan, otvoren sastanak i nastavljamo dalje. Za pola sata imamo u našoj misiji ovde u Briselu razgovor sa svima onima koji su zainteresovani da čuju kakva je trenutna situacija u Srbiji, šta smo to mi proživljavali u poslednjih 10 meseci - rekla je Brnabić.

Ona ističe da je SNS solidan partner Evropskoj narodnoj partiji.

- Nemamo mi nikakav problem, otvoreni za dijalog, otvoreni za razgovore. Nama je važno da imamo otvorene razgovore - navodi Brnabić i pita blokadere:

- Kako je moguće da u vašoj zemlji imate preko 23.500 neprijavljenih skupova, a kako uđete u EU prijavite svaki skup. Neki kada čuju takvu informaciju kaže - čekajte, mi to nismo znali.

Fudbal
