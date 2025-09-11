Politika

INTERVJU PREDSEDNIKA U 21:15: Vučić u petak gost Informer TV

Novosti online

11. 09. 2025. u 15:51

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće sutra gost Informer televizije

ИНТЕРВЈУ ПРЕДСЕДНИКА У 21:15: Вучић у петак гост Информер ТВ

Foto Dragan Milovanović

Vučić će gostovati na Informeru u 21:15 časova.

Politika

