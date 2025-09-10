Politika

U SUBOTU OBARAMO REKORD OD 150.000: Centar za društvenu stabilnost pozvao na skup protiv blokada - početak u 18 časova

В. Н.

10. 09. 2025. u 09:51

NOVI skup građana protiv blokada biće održan u subotu u 18 časova.

У СУБОТУ ОБАРАМО РЕКОРД ОД 150.000: Центар за друштвену стабилност позвао на скуп против блокада - почетак у 18 часова

Foto: Novosti

Centar za društvenu stabilnost poziva građane da izađu na skup i da obore rekord od 150.000 ljudi, koliko ih je bilo protekle nedelje.

Podsetimo, 150 hiljada ljudi okupilo se u nedelju predveče u 111 mesta širom Srbije, kako bi iskazali protivljenje blokadama i nasilju.

Okupljeni građani su na mirnim protestima poručili da su tu kako bi iskazali svoju ljubav prema Srbiji, svojoj jedinoj otadžbini.

