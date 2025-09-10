U SUBOTU OBARAMO REKORD OD 150.000: Centar za društvenu stabilnost pozvao na skup protiv blokada - početak u 18 časova
NOVI skup građana protiv blokada biće održan u subotu u 18 časova.
Centar za društvenu stabilnost poziva građane da izađu na skup i da obore rekord od 150.000 ljudi, koliko ih je bilo protekle nedelje.
Podsetimo, 150 hiljada ljudi okupilo se u nedelju predveče u 111 mesta širom Srbije, kako bi iskazali protivljenje blokadama i nasilju.
Okupljeni građani su na mirnim protestima poručili da su tu kako bi iskazali svoju ljubav prema Srbiji, svojoj jedinoj otadžbini.
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)