Politika

VUČIĆ O SRAMNOM POTEZU MILATOVIĆA: Nije napustio stadion, ali problem je u tome što reč nije rekao posle toga

V.N.

09. 09. 2025. u 18:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na TV Prva rekao je da je u toku sveopšta hajka na Srbiju.

ВУЧИЋ О СРАМНОМ ПОТЕЗУ МИЛАТОВИЋА: Није напустио стадион, али проблем је у томе што реч није рекао после тога

Foto: Printskrin

- Odlučio predsednik Crne Gore da ne napusti stadion, ali problem je u tome što reč nije rekao posle toga. A mnogo gore od toga je što su radili njihovi mediji posle toga. Očigledno je u toku jedna sveopšta hajka i ne smete da smetnete s uma šta su svi ti u ujedinjavanju protiv Srbije govorili, jer im ne odgovara snažna i uspešna Srbija, svi njihovi mediji vode svakodnevnu hajku protiv Srbije, nepogrešivo. Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali videće 3.000 i onda "masovni protesti". Oni imaju medijski "firepower" kojim misle da mogu da tuku nas male i misle da će da slome duh srpskog naroda ali sam shvatio da je i narod u Crnoj Gori dobro ovo razumeo. Srećan sam što imamo ozbiljan, odgovoran i državotvoran narod.

