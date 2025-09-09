N1 I NOVA U HRVATSKOJ RADILE ZA PLENKOVIĆA I ŠOLAKA: Brent Sadler razotkrio sve

DOKUMENTI Brenta Sadlera otkrivaju političke i vlasničke pritiske na N1 i Novu – u Hrvatskoj u interesu Vlade, a u Srbiji direktno protiv vlasti.

Foto: Profimedia

Interna dokumentacija koju je Brent Sadler, ugledni dugogodišnji novinar CNN-a, u više navrata slao većinskim vlasnicima United Group otkriva prve konkretne dokaze o direktnom uticaju ljudi iz administracije premijera Andreja Plenkovića na rad i uređivačku politiku Nove TV i N1 u Hrvatskoj. Ti dokumenti jasno ukazuju da su ključni ljudi iz premijerovog kabineta, zajedno sa pojedincima iz kruga Agrokora, vršili neprijatan i nezakonit pritisak na strane investitore, sa ciljem da uslove promene u uređivačkoj strukturi u trenutku žestokih političkih previranja. Princip je identičan kao i u Srbiji – pokušaj političkog krojenja uređivačke politike i disciplinovanja medija.

Ključni sastanci i zahtevi

Sadler je 4. januara 2018. održao sastanke sa Krešimirom Macanom, tada pro bono savetnikom premijera, i Zvonimirom Frkom-Petešićem, šefom kabineta premijera. Obojica su, prema Sadlerovom izveštaju, jasno stavili do znanja da Vlada očekuje da N1 televizija ne kritikuje Plenkovićev kabinet, dok se od Nove TV tražilo da ne prihvati uređivačke standarde koje je N1 gradio u regionu.

Posebnu težinu imalo je pitanje Agrokora, tada glavne teme u Hrvatskoj. Kristina Laco, koja je bila zadužena za krizne komunikacije, otvoreno se žalila na N1 i na način na koji taj kanal oblikuje javno mnjenje o Agrokoru. To je bio period kada je kriza u koncernu mogla uzdrmati samu Vladu Andreja Plenkovića, pa se medijska kontrola posmatrala kao pitanje političkog opstanka.