TOTALNA KAMPANJA BLOKADERA PROTIV PREDSEDNIKA: Božo Prelević se nada sankcijama za Vučića zbog razgovora sa Putinom i Sijem!

U TOKU je totalna kampanja blokadera protiv predsednika Srbije zbog njegove nezavisne spoljne politike.

Foto: Printscreen/N1

Naime, gostujući na opozicionoj TV N1, ideolog advokat Božo Prelević je rekao da evropske zvaničnike "poprilično pogađa rukovanje sa Putinom i sa Sijem".

- Vidim da njih pored te reči ološ pogađa poprilično rukovanje sa Putinom i sa Sijem - rekao je Prelević.

Pogledajte snimak:

Podsetimo, njegova izjava dolazi nakon što su vođe blokadera iz Srbije otišle u Strazbur da se žale na Vučića zbog posete Kini i razvoja spoljne politike.