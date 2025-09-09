TOTALNA KAMPANJA BLOKADERA PROTIV PREDSEDNIKA: Božo Prelević se nada sankcijama za Vučića zbog razgovora sa Putinom i Sijem!
U TOKU je totalna kampanja blokadera protiv predsednika Srbije zbog njegove nezavisne spoljne politike.
Naime, gostujući na opozicionoj TV N1, ideolog advokat Božo Prelević je rekao da evropske zvaničnike "poprilično pogađa rukovanje sa Putinom i sa Sijem".
- Vidim da njih pored te reči ološ pogađa poprilično rukovanje sa Putinom i sa Sijem - rekao je Prelević.
Pogledajte snimak:
Podsetimo, njegova izjava dolazi nakon što su vođe blokadera iz Srbije otišle u Strazbur da se žale na Vučića zbog posete Kini i razvoja spoljne politike.
