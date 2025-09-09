Politika

TOTALNA KAMPANJA BLOKADERA PROTIV PREDSEDNIKA: Božo Prelević se nada sankcijama za Vučića zbog razgovora sa Putinom i Sijem!

В.Н.

09. 09. 2025. u 09:59

U TOKU je totalna kampanja blokadera protiv predsednika Srbije zbog njegove nezavisne spoljne politike.

ТОТАЛНА КАМПАЊА БЛОКАДЕРА ПРОТИВ ПРЕДСЕДНИКА: Божо Прелевић се нада санкцијама за Вучића због разговора са Путином и Сијем!

Foto: Printscreen/N1

Naime, gostujući na opozicionoj TV N1, ideolog advokat Božo Prelević je rekao da evropske zvaničnike "poprilično pogađa rukovanje sa Putinom i sa Sijem".

- Vidim da njih pored te reči ološ pogađa poprilično rukovanje sa Putinom i sa Sijem - rekao je Prelević. 

Pogledajte snimak:

Podsetimo, njegova izjava dolazi nakon što su vođe blokadera iz Srbije otišle u Strazbur da se žale na Vučića zbog posete Kini i razvoja spoljne politike.

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji
POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji

POSLANICA Evropskog parlamenta (EP) Anamarija Viček iz političke grupacije Patriote za Evropu izjavila je danas, tokom debate o Srbiji u Evropskom parlamentu, da se treba služiti činjenicama i stvarnošću kada se govori o Srbiji te da umesto da se priča o njenom pristupanju EU, Evropski parlament debatuje o protestima.

09. 09. 2025. u 19:03

