GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Vreme je da se ujedinimo svi koji želimo dobro našoj Srbiji! (VIDEO)
GOTOVO 150.000 građana protiv blokada okupilo se juče u 111 mesta širom Srbije.
U ovom masovnom okupljanju građana protiv blokada širom Srbije, koje je proteklo bez ijednog incidenta, građani su poslali jasnu poruku da im je dosta blokada i da je došlo vreme da se ujedine svi koji žele dobro Srbiji.
- Želimo normalan život, normalno obrazovanje, normalno studiranje. Previše nasilja i mržnje je u našem društvu i zato nam je potreban dojalog - poručili su oni.
Poslušajte njihove poruke:
