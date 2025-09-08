Politika

GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Vreme je da se ujedinimo svi koji želimo dobro našoj Srbiji! (VIDEO)

В.Н.

08. 09. 2025. u 19:22

GOTOVO 150.000 građana protiv blokada okupilo se juče u 111 mesta širom Srbije.

ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Време је да се ујединимо сви који желимо добро нашој Србији! (ВИДЕО)

Foto: Novosti

U ovom masovnom okupljanju građana protiv blokada širom Srbije, koje je proteklo bez ijednog incidenta, građani su poslali jasnu poruku da im je dosta blokada i da je došlo vreme da se ujedine svi koji žele dobro Srbiji. 

- Želimo normalan život, normalno obrazovanje, normalno studiranje. Previše nasilja i mržnje je u našem društvu i zato nam je potreban dojalog - poručili su oni. 

Poslušajte njihove poruke: 

