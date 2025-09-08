BLOKADERI KOPIRAJU PROPAGANDU NACISTA: Sinoć su izveli "DEZINFEKCIJU" ulica kojim su prošle pristalice Aleksandra Vučića (VIDEO)
BLOKADERI su još jednom pokazali svoje pravo fašističko lice.
Blokaderi su sinoć izveli "dezinfekciju" ulica kojim su prošle pristalice Aleksandra Vučića, bukvalno isto su radili nacisti optužujući Jevreje za širenje bolesti!
