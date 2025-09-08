Politika

BLOKADERI KOPIRAJU PROPAGANDU NACISTA: Sinoć su izveli "DEZINFEKCIJU" ulica kojim su prošle pristalice Aleksandra Vučića (VIDEO)

В.Н.

08. 09. 2025. u 07:59

BLOKADERI su još jednom pokazali svoje pravo fašističko lice.

БЛОКАДЕРИ КОПИРАЈУ ПРОПАГАНДУ НАЦИСТА: Синоћ су извели ДЕЗИНФЕКЦИЈУ улица којим су прошле присталице Александра Вучића (ВИДЕО)

Foto:: Tviter printskrin

Blokaderi su sinoć izveli "dezinfekciju" ulica kojim su prošle pristalice Aleksandra Vučića, bukvalno isto su radili nacisti optužujući Jevreje za širenje bolesti!

