PRELEP PRIZOR U BORČI: Nebo prekrili baloni u bojama srpske trobojke - hiljade građana protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 20:43

U Borči se danas okupilo hiljade građana koji su jasno poručili da su protiv nasilja i blokada i da žele da im se vrati miran život koji im je oduzet.

ПРЕЛЕП ПРИЗОР У БОРЧИ: Небо прекрили балони у бојама српске тробојке - хиљаде грађана против блокада (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na mirnom skupu zabeležen je neverovatan prizor kada je nebo nad Borčom prekrilo pregršt balona u bojama srpske trobojke.

Taj prizor dodatno je ulepšao događaj i uneo još više radosti i ponosa među građane.

Okupljeni su poručili da žele Srbiju mira, stabilnosti i normalnog života, a današnje slike iz Borče pokazale su upravo tu snagu i volju naroda.

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

