PRELEP PRIZOR U BORČI: Nebo prekrili baloni u bojama srpske trobojke - hiljade građana protiv blokada (VIDEO)
U Borči se danas okupilo hiljade građana koji su jasno poručili da su protiv nasilja i blokada i da žele da im se vrati miran život koji im je oduzet.
Na mirnom skupu zabeležen je neverovatan prizor kada je nebo nad Borčom prekrilo pregršt balona u bojama srpske trobojke.
Taj prizor dodatno je ulepšao događaj i uneo još više radosti i ponosa među građane.
Okupljeni su poručili da žele Srbiju mira, stabilnosti i normalnog života, a današnje slike iz Borče pokazale su upravo tu snagu i volju naroda.
Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!
