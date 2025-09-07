PRELEP PRIZOR U BORČI: Nebo prekrili baloni u bojama srpske trobojke - hiljade građana protiv blokada (VIDEO)

U Borči se danas okupilo hiljade građana koji su jasno poručili da su protiv nasilja i blokada i da žele da im se vrati miran život koji im je oduzet.

Foto: Printskrin

Na mirnom skupu zabeležen je neverovatan prizor kada je nebo nad Borčom prekrilo pregršt balona u bojama srpske trobojke.

Taj prizor dodatno je ulepšao događaj i uneo još više radosti i ponosa među građane.

Okupljeni su poručili da žele Srbiju mira, stabilnosti i normalnog života, a današnje slike iz Borče pokazale su upravo tu snagu i volju naroda.

