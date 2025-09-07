Politika

MOĆAN SNIMAK IZ ZEMUNA: Ovako je izgledao skup protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 19:41

VELIČANSTVENI snimak iz vazduha na skupu protiv blokada u Zemunu.

МОЋАН СНИМАК ИЗ ЗЕМУНА: Овако је изгледао скуп против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

