KO KOČI SRBIJU, KOČI NAROD: Moćne poruke iz Borče sa skupa protiv blokada (VIDEO)
VELIKI broj građana protiv blokada okupio se večeras u Borči.
- Želim slobodno da šetam sa svojim detetom, u miru, veselju... Da mogu da šetam slobodno, da se ničeg ne bojim - poručuju građani Borče.
Pogledajte snimak:
