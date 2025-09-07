Politika

KO KOČI SRBIJU, KOČI NAROD: Moćne poruke iz Borče sa skupa protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 17:52

VELIKI broj građana protiv blokada okupio se večeras u Borči.

КО КОЧИ СРБИЈУ, КОЧИ НАРОД: Моћне поруке из Борче са скупа против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Želim slobodno da šetam sa svojim detetom, u miru, veselju... Da mogu da šetam slobodno, da se ničeg ne bojim - poručuju građani Borče. 

Pogledajte snimak:

Sve detalje sa skupova građana protiv blokada širom cele Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA