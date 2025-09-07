VUČIĆ U BORČI S NARODOM: Vi ste najbolji garant da će država biti sačuvana (FOTO/VIDEO)

BORČA neće blokade, a građanima se na skupu tim povodom priključio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Borča je lepa i sve lepša - kaže on.

Blokaderi su pokušali da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, otkrio je.

- Mi smo rekli da se pomere, da nećemo tuču sa braćamo i sestrama. Videli smo da ih je malo, a pametniji popušta - kazao je Vučić.

Poručio je građanima da čuvaju svoju zemlju.

- Biće još mnogo pritisaka, još mnogo različitih napada na našu zemlju, ali kada smo zajedno ujedinjeni možemo sve da prevaziđemo. Ljudi u Srbiji hoće stabilnost - kazao je on.

Kad je u pitanju smena bivšeg komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Spasoja Vulevića, kaže da su ga tako krivili i za smenu nekog iz Sente ili Sombora iz policije.

- Nije meni problem što me za to krive N1 i NovaS, već što imate kukavice unutar vlasti koji imaju sve benefite vlasti. Najmanje rade, a prilično uživaju. Najmanje se bore za narod, a lepo im je, a kad postoji neki problem ili potreba da se krivica na nekog prebaci, onda to uvek urade. Neki koji nemaju dovoljno odgovornosti ili ozbiljnosti da obavljaju svoje funkcije uvek će mene da stavljaju kao štit i nemam ništa protiv toga. Ja sam kriv za sve. I da nisam bio za smenu Vulevića sada vidim da je dobro što je smenjen, ako je smenjen ili traži penziju. Dovoljno je da vidite njegovu reakciju i da vidite u svakom čoveku u takvim trenutcima da li ima časti ili ne. Dovoljno je da vidite njegovu reakciju i sve vam je jasno - kazao je on.

Kaže da su prošle nedelje kukali za šeficom Poreske policije.

- Dakle, kako smo saznali, šef Poreske policije je bio njihov. Pre toga su za šefom TOK kukali, za vrhovnom tužiteljkom kukaju, za sudijama... To vam govori o razmerama državnog udara. Stalno govore kako je diktatura i kako smo sve zaposlili, a onda vidite kako su svi smenjeni ljudi njihovi. Izgleda da smo dobro namirisali koji su ti, samo je trebalo ranije to da uradimo - naveo je on.

Svake nedelje je sve više odgovornih, sve više smenjenih.

- Videćete i drugu vrstu odgovornosti uskoro - kazao je Vučić.

Kad je u pitanju auto-prevoznik Milomir Jaćimović koji je za dva dana zaradio više od 900.000 evra, kaže da izgleda da se šefica Poreske policije bavila "važnijim stvarima".

- Ali, sada će neki šefovi Poreske policije da se bave važnim stvarima - obećao je on.

Zahvalio se Nikoli Jokiću i našim reprezentativcima na borbenosti.

- Biće bolje. Bilo mi je teško, kao i svakom Srbinu. Mali sin je plakao, ali biće vremena za radost - kazao je Vučić.

Najavio je dobre vesti u narednih desetak dana za Borču.

- Mene interesuju obični ljudi - kazao je on.

Ljudi će biti sve više jer se oslobađaju straha, navodi Vučić.

- Ovi ljudi nemaju rezervnu otadžbinu, ovi ljudi samo žele da budu svoji na svome, da žive slobodno, da mogu da rade, da se kreću i to ne možete da pobedite, one koji nemaju kud dalje, čuvaju uvek svoje... Oni na kraju uvek pobede. Nisu oni došli zbog mene, već zbog Srbije, sebe, svoje dece i svoje budućnosti - kaže on.

Ističe da je njegov poziv na dijalog uvek otvoren.

- Sve što oni manje žele razgovore, ja ću više da insistiram na tome. Sve što više žele da razgovaraju sa neprijateljima Srbije, od Kurtija do Šidera, do evroposlanika koji su u svemu protiv Srbije, ja ću to više da im nudim dijalog jer ja mislim da je to lekovito, dobro i važno. Ljudi moraju da se ne pitaju zašto neko ne želi razgovor, šta želi svojoj zemlji i kakvi su mu argumenti, pa ne sme na TV debatu - izjavio je Vučić.

Vučićevo obraćanje narodu: Srbija će pobediti

On se i obratio građanima i zahvalio im se što štite svoju zemlju, svoj grad, svoja mesta.

- Hoću da vam kažem hvala što želite da sačuvamo mir, stabilnost i sigurnost u našoj zemlji - rekao je on.

Ljudi su skandirali "Aco, Srbine".

- Trpeli smo skoro 10 meseci najteže moguće napade, najgore laži, najteže moguće uvrede. Trpeli smo teror na ulicama, da neko ima pravo da zauzme svaku ulicu bez prijave policiji kad hoće, da maltretira i šikanira ljude, da vređa i isteruje sa posla, da rade šta im je volja, sve mimo zakona jer su zakon uzeli u svoje ruke. Došlo je vreme da se zakon vrati u institucije. Zato ćete i narednih dana i nedelja nedvosmisleno u svakom mestu moći da vidite promene unutar sistema i pozivanje na odgovornost onih koji su vršili krivična dela, prekršaje i kršili propise na različite načine. Nije to pretnja, to je obećanje, obećanje da će država da postoji, da ćemo državu da čuvamo, a vi ste najbolji garant da će država biti sačuvana - kazao je on.

Poručio je da će se boriti protiv najgorih i onih koji hoće Srbiju da unište.

- Srbija će pobediti, a i ovde u Borči dobićete mnogo novih i dobrih vesti u narednom periodu. Borićemo se za Borču i za sva naselja sa leve obale Dunava - kazao je on.

Podsetio je na izgradnju Doma zdravlja i najavio kanalizciju u Borči.

Pozvao je građane Srbije da pokažu strpljenje.

- I kad smo mnogo brojniji i snažniji da vodimo računa o našim sestrama i braći sa druge strane. ONi su samo zavedeni i manipulisani. Toliko ih lažu! Oni su poverovali da je mladić iz Valjeva koji ne postoji preminuo, poverovali da je teško povređen... Poverovali su u laži i bajke o "Jovanjici", a ništa od toga nije postojalo - kazao je on.

