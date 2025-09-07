Politika

ŠIPTARI PONOVO PROVOCIRAJU SRBE: U blizini crkve u selu Batuse kod Kosova Polja osvanuli grafiti „OVK“ i "Adem Jašari" (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 12:28

U SELU Batuse, u blizini Kosova Polja, tokom jučerašnjeg dana u neposrednoj blizini crkve na jednom objektu ispisani su grafiti tzv. „OVK“ i „Adem Jašari“.

Foto: Jutjub printskrin/Kosovo onlajn

Kako u neformalnom razgovoru ističu meštani Batusa, ovakvi događaji predstavljaju dodatni pritisak na Srbe da se isele iz ovog mesta.

Ovo nije prvi put da se grafiti slične sadržine pojavljuju u Batusu, gde trenutno živi oko 300 Srba u 80 domaćinstava, prenosi Kosovo onlajn.

(Sputnjik)

