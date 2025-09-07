Politika

DVE SLIKE SRBIJE: Posle ovog videa sve ce vam biti jasno

В.Н.

07. 09. 2025. u 09:10

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić juče je podelio video snimak u kom se jasno vidi razlika između blokadera koji žele nasilje i građana Srbije koji ne žele blokade.

ДВЕ СЛИКЕ СРБИЈЕ: После овог видеа све це вам бити јасно

Foto: Instagram printskrin

U videu, prikazana su dva lica Srbije: mržnja, nasilje i teror blokadera koji ulivaju strah, fašizam i pokušaj izazivanja građanskog rata.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA