ZAVRŠEN PRVI BLOKADERSKI GEJ PRAJD: Na čelu bila Đilasova Olivera Kovačević (FOTO/VIDEO)
DANAS je održan prvi blokaderski gej prajd, a kuma parade je Olivera Kovačević iz stranke Dragana Đilasa.
Oni su ispred Pravnog fakulteta, kultnog mesta blokadera, drže minute ćutanja poput najgorih satanista.
Sramne parole na blokaderskoj paradi - od "pumpaj" do uvreda Vučiću
Ovo prvi put da je Prajd politizovan i stavljen u službu blokaderske agende, pa je tako pred protestnu "Prajd šetnju" reporter "Novosti" zabeležio blokaderske parole poput "Pumpaj" i vređanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
BLOKADERI PONELI UKRAJINSKU ZASTAVU: Transparent sa prvog blokaderskog gej prajda - poruke protiv Rusije
Pored brojnih uvredljivih i političkih transparenata na "Prajd šetnju", blokaderi su poneli i transparente sa ukrajinskom zastavom kao znak podrške, i time poslali jasnu poruku protiv Rusije.
STIGLA ĐILASOVA I BORKOVA OLjA: Kuma blokaderske gej parade pristigla na događaj
Olivera Kovačević, iz stranke Dragana Đilasa, ovogodišnja "kuma Prajda" pristigla je na prvi blokaderski gej prajd.
Scene sa blokaderskog gej prajda
Reporteri Novosti zabeležili su atmosferu na prvom blokaderskom gej prajdu
DOKAZ DA JE PRAJD BLOKADERSKI: Radomir Lazović i Dobrica Veselinović na blokaderskom gej prajdu
Direktan dokaz da je prajd blokaderski jeste prisustvo vođa blokadera Radomira Lazovića i Dobrice Veselinovića
Ustaška pevačica Severina pumpa na blokaderskom prajdu
Blokaderi po običaju uživaju podršku ustaške pevačice Severine koja je poslala video poruku u kojoj govori kako u Srbiji nema mnogo razloga za sreću.
- Znam da nemamo baš nekog razloga za sreću, ali svaki vaš osmeh i radost znači da pružate sistemu otpor. Pumpaj! - poručila je ustaška pevačica.
Zastali kod kultnog blokaderskog mesta
Posetioci blokaderskog gej prajda zaustavili su se ispre kultnog blokaderskog mesta - Pravnog fakulteta, i time još jednom dokazali da je prajd blokaderski
