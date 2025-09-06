ZAVRŠEN PRVI BLOKADERSKI GEJ PRAJD: Na čelu bila Đilasova Olivera Kovačević (FOTO/VIDEO)

DANAS je održan prvi blokaderski gej prajd, a kuma parade je Olivera Kovačević iz stranke Dragana Đilasa.

FOTO: Novosti

Oni su ispred Pravnog fakulteta, kultnog mesta blokadera, drže minute ćutanja poput najgorih satanista.

Sramne parole na blokaderskoj paradi - od "pumpaj" do uvreda Vučiću

Ovo prvi put da je Prajd politizovan i stavljen u službu blokaderske agende, pa je tako pred protestnu "Prajd šetnju" reporter "Novosti" zabeležio blokaderske parole poput "Pumpaj" i vređanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

BLOKADERI PONELI UKRAJINSKU ZASTAVU: Transparent sa prvog blokaderskog gej prajda - poruke protiv Rusije

Pored brojnih uvredljivih i političkih transparenata na "Prajd šetnju", blokaderi su poneli i transparente sa ukrajinskom zastavom kao znak podrške, i time poslali jasnu poruku protiv Rusije.

FOTO: Novosti FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

STIGLA ĐILASOVA I BORKOVA OLjA: Kuma blokaderske gej parade pristigla na događaj

Olivera Kovačević, iz stranke Dragana Đilasa, ovogodišnja "kuma Prajda" pristigla je na prvi blokaderski gej prajd.

FOTO: Novosti

Scene sa blokaderskog gej prajda

Reporteri Novosti zabeležili su atmosferu na prvom blokaderskom gej prajdu

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

DOKAZ DA JE PRAJD BLOKADERSKI: Radomir Lazović i Dobrica Veselinović na blokaderskom gej prajdu

Direktan dokaz da je prajd blokaderski jeste prisustvo vođa blokadera Radomira Lazovića i Dobrice Veselinovića

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Ustaška pevačica Severina pumpa na blokaderskom prajdu

Blokaderi po običaju uživaju podršku ustaške pevačice Severine koja je poslala video poruku u kojoj govori kako u Srbiji nema mnogo razloga za sreću.

- Znam da nemamo baš nekog razloga za sreću, ali svaki vaš osmeh i radost znači da pružate sistemu otpor. Pumpaj! - poručila je ustaška pevačica.

Zastali kod kultnog blokaderskog mesta

Posetioci blokaderskog gej prajda zaustavili su se ispre kultnog blokaderskog mesta - Pravnog fakulteta, i time još jednom dokazali da je prajd blokaderski

FOTO: Novosti

BONUS VIDEO-