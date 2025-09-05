Politika

POČEO HAOS: Blokaderi u crnom krenuli sa paljenjem Novog Sada! (FOTO/VIDEO)

05. 09. 2025. u 21:10

BLOKADERI u crnom krenuli su sa paljenjem Novog Sada.

ПОЧЕО ХАОС: Блокадери у црном кренули са паљењем Новог Сада! (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je ranije javnost da je došlo do saznanja da učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu.

Foto: Printscreen

