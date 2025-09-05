Politika

"PONOSAN SAM, TO JE I OKIDAČ ZA NOVE INVESTICIJ": Vučević o veoma uspešnoj poseti predsednika Vučića Kini

В.Н.

05. 09. 2025. u 09:26

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da je poseta Vućčića Kini izuzetno uspešna te da će rezultirati novim investicijama.

ПОНОСАН САМ, ТО ЈЕ И ОКИДАЧ ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈ: Вучевић о веома успешној посети председника Вучића Кини

Foto: Tanjug/Milos Milivojevic

-Mislim da je poseta iskorišćena maskimalno i za promociju države i za bilateralne sastanke. Važni susreti sa predsednikom Putinom, pitanje energetike, bezbednosti i saradnje dve države. Susret sa predsednikom Sijem, kao kruna cele posete i sve teme koje su bile na stolu. To nam daje neku novu snagu da Srbija nije sama, da ima prijatelje, saveznike, da su to države koje su slobodarskog duha. Velika stvar je što će naša delagacija i predsednik u roku od 6 meseci da imaju bilateralnu posetu. To je uvek sigurno okidač za nove investicije i jačanje vojnih kapaciteta. Mi smo nešto kvalitetno i moćno za našu vojsku kupovali ioz Kine. Ponosan sam na Srbiju koja je bila na spisku država koje obeležavaju pobedu nad fašizmom. Važno je da razgovaramo i velika čast za državu koja je teritorijalno i brojčano mala .-rekao je Vučević.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JOŠ VIŠE ĆEMO UNAPREĐIVATI NAŠE ODNOSE Vučić: Uputio sam poziv za nova ulaganja i dodatna zapošljavanja
Politika

0 10

"JOŠ VIŠE ĆEMO UNAPREĐIVATI NAŠE ODNOSE" Vučić: Uputio sam poziv za nova ulaganja i dodatna zapošljavanja

SRBIJA može očekivati dalju pomoć i podršku Kine po svim pitanjima, posebno oko Kosova i Metohije, očuvanja našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Baš kao što i mi poštujemo princip jedne Kine i od toga nećemo da odustajemo. Srbija i Kina čelični su prijatelji, trgovinska razmena između dve zemlje nikada nije bila veća, nastavljamo da radimo dobre stvari za našu državu, da otvaramo nove fabrike, puteve.

05. 09. 2025. u 08:23

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU