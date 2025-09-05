"PONOSAN SAM, TO JE I OKIDAČ ZA NOVE INVESTICIJ": Vučević o veoma uspešnoj poseti predsednika Vučića Kini
LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da je poseta Vućčića Kini izuzetno uspešna te da će rezultirati novim investicijama.
-Mislim da je poseta iskorišćena maskimalno i za promociju države i za bilateralne sastanke. Važni susreti sa predsednikom Putinom, pitanje energetike, bezbednosti i saradnje dve države. Susret sa predsednikom Sijem, kao kruna cele posete i sve teme koje su bile na stolu. To nam daje neku novu snagu da Srbija nije sama, da ima prijatelje, saveznike, da su to države koje su slobodarskog duha. Velika stvar je što će naša delagacija i predsednik u roku od 6 meseci da imaju bilateralnu posetu. To je uvek sigurno okidač za nove investicije i jačanje vojnih kapaciteta. Mi smo nešto kvalitetno i moćno za našu vojsku kupovali ioz Kine. Ponosan sam na Srbiju koja je bila na spisku država koje obeležavaju pobedu nad fašizmom. Važno je da razgovaramo i velika čast za državu koja je teritorijalno i brojčano mala .-rekao je Vučević.
