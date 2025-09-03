Politika

BLOKADERI UDRUŽENI PROTIV SRBIJE: Gruhonjić i Dragan Popović idu u Šibenik da objasne kako su Srbi genocidan narod - U akciji i Georgijev!

В.Н.

03. 09. 2025. u 12:41

DINKO Gruhonjić i Dragan Popović ne propuštaju prilu da oblate Srbe i Srbiju!

Naime, kako se može videti na plakatu koji najavljuje ovaj događaj, Dragan Popović i Milivoj Bešlin, ideolozi opozicije, učestvuju na festivalu "Fališ" u Šibeniku na predstavljanju knjige "Srebrenica: 30 godina posle".

Predstavljanje knjige vodi niko drugi nego Dinko Gruhonjić, pa nema sumnje da će ovu priliku usred Hrvatske iskoristiti da svale krivicu na Srbe i ponovo pljuju po Srbiji zbog Srebrenice. 

Sa druge strane, i istaknuti ideolog blokadera Sloba Geogrijev ide u Rovinj da se brcka i pljuje po Srbiji!

Sramno!

