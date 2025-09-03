VUČEVIĆ O IZBORIMA I ANKETAMA: Za nas su to statistički podaci, čekamo proveru - u nedelju očekujemo 120.000 ljudi

ZA nas su to statistički podaci ali ne možete živeti od javnog mnjenja, treba stranka bolje da se organizuje, tako da čekamo proveru da li su to lokalni ili republički, idu na jesen i Mionica i Negotin, moći ćemo u praksi da proverimo sve podatke a ovi koji osporavaju istraživanja bez ijedne činjenice moći će da vide i kako oni stoje, rekao je savetnik predsednika Republike i lider SNS Miloš Vučević gostujući jutros na TV Happy.

Foto: Printskrin/ milosvucevic and sns_srbija

- U tom blokaderskom korpusu ima većina koji ne razume ovo o čemu pričamo i jedna manji deo koji to razume ali govore drugačije, rekao je Vučević pa se osvrnuo i na temu izbora rekavši kako se baviti predizbornim temama kad neko preti da će vam doći na kuću, da će vas proterati, spaliti, zabraniti vašoj deci da idu u školu...

O Prajdu

Po meni, da, ovo je prvi put da je taj skup politički, rekao je Vučević.

O novim merama države i cenama

- Ovo nije rat protiv trgovačkih lanaca i trgovaca, ovo je samo postavljanje fer pravila, nije problem ni da radite ni zaradite, jer i zapošljavate ljude, nije problem ni problem, ali je problem ekstrazarada, nije normalno da zaradite 5-6 puta u razlici kad kupite od proizvođača i kad vi prodate, naglasio je Vučević dodavši da je ponosan i na predsednika i na Vladu Srbije i na njihovu hrabrost što su ovo uspeli da sprovedu u delo.

- Ne zaboravite da sad imate potrošačku korpu 20% odsto jeftinije, pa povećanje plata prosvetnim radnicima u oktobru, učiteljicama, vaspitačicama, pa povećanje penzija...., rekao ej Vučević podsetivši i na boljitak za građane kad je reč o jeftinijim kreditima, posebno za mlade, ogrevu, struji..., pa naknade za novorođenu decu, besplatni vrtići... To su sve akcije države koja pokazuje odgovornost prema građanima...

- Ne zaboravite i Alimentacioni fond koji prvi put saoseća sa samohranim roditeljima i na sebe preuzima tu dužnost umesto nesavesnog roditelja...

(Pink)