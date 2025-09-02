"OČEKUJEM DA SNS IMAM VIŠE OD 50 ODSTO": Vučić o istraživanju IPSOS-a "naša sigurnost je na 76 procenata a njihova na 37"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Printscreen

Kaže da je video istraživanje Ipsosa i pre nego što je objavljeno.

- Mi osećamo ljude. Prvi put sam zadovoljan, ne istraživanjem, nego onim što smo uradili u prethodnom periodu. Još mnogo moramo da radimo. To nije pitanje SNS-a. Vidite Zavetnike na 0,3% i drugi naši partneri, ispadaju manji nego što realno jesu, jer ih narod vidi kao deo jednog tela - kaže Vučić.

Istakao je da Ipsosova istraživanja već odavno niko ne namešta.

- Vidi se i dalje značajna popularnost nesistemskih partija koja i dalje pada. To su "blokaderska lista" i Manojlović, ali to više nije veliko kako je izgledalo pre nekoliko meseci - kaže Vučić i dodaje da popularnost Đilasovoj partiji raste zbog toga što stariji ljudi ne žele da podrže listu koju ne mogu da pozovu na odgovornost zbog "ljudi bez lica".

Ljudi žele samo razgovor, dodao je.

- Kada vam neko kaže da će glasati za Alekasndra Vučića i SNS, ide pitanje koliko je siguran da, ako su izbori u nedelju, da će izaći na glasanje. Ako imate 3+ za 100% siguran, 2+ da je veoma verovatno i 1+ da nije sasvim siguran... Daću vam ime jedne od vodećih ekonomskih lista, njihova sigurnost je na 37%, a naša na 76%. Dakle, kada to sagledate, te brojeve koji nisu osnovni, uvek dodajete određeni procenat ovde, a određeni ovamo da biste mogli da dobijete izborne projekcije - rekao je Vučić, te istakao da očekuje da SNS ima više od 50%.