"DOBIO SAM JASNE STAVOVE RUSKE FEDERACIJE" Vučić: Sa Putinom i o situaciji u Bosni i Hercegovini

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Ističe da su razgovarali i o situaciji u BiH i Republici Srpskoj.

- Ja sam dobio jasne stavove Ruske Federacije i mi ćemo doći i do toga kakvi će biti naši konačni stavovi po pitanju odgovarajućih pitanja u regionu - rekao je Vučić.

Objasnio je da će više informacija posle razgovora sa Putinom dati predsednik Milorad Dodik.