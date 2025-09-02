"DOBIO SAM JASNE STAVOVE RUSKE FEDERACIJE" Vučić: Sa Putinom i o situaciji u Bosni i Hercegovini
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Ističe da su razgovarali i o situaciji u BiH i Republici Srpskoj.
- Ja sam dobio jasne stavove Ruske Federacije i mi ćemo doći i do toga kakvi će biti naši konačni stavovi po pitanju odgovarajućih pitanja u regionu - rekao je Vučić.
Objasnio je da će više informacija posle razgovora sa Putinom dati predsednik Milorad Dodik.
