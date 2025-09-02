Politika

"DOBIO SAM JASNE STAVOVE RUSKE FEDERACIJE" Vučić: Sa Putinom i o situaciji u Bosni i Hercegovini

В.Н.

02. 09. 2025. u 16:26

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Printscreen

Ističe da su razgovarali i o situaciji u BiH i Republici Srpskoj.

- Ja sam dobio jasne stavove Ruske Federacije i mi ćemo doći i do toga kakvi će biti naši konačni stavovi po pitanju odgovarajućih pitanja u regionu - rekao je Vučić.

Objasnio je da će više informacija posle razgovora sa Putinom dati predsednik Milorad Dodik.

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

