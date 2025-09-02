BLOKADERSKI RASIZAM CVETA NA N1: Vređaju krajišnike i proterane Srbe sa KiM samo zato što su uz Vučića! (VIDEO)

BLOKADERSKI rasizam cveta na N1!

Foto: Printscreen/N1

Reporterka N1 iz Kragujevca pitala je blokadera u programu uživo: "Sinoć je bio održan i skup pristalica SNS-a koji se protive blokadama..."

Na šta je usledio rasistički odgovor:

- Oni su se okupili u Erdeču - u prigradskim naseljima gde su 70-80% izbeglice iz Krajine, sa Kosova...to je jedan URBANISTIČKI SLOM, to su rupe koje služe za vožnju! Oni su tu najjači!

Pogledajte snimak:

