U TOKU HAPŠENJE HULIGANA: Ciglama i kamenjem napali policiju i pokušali upad u FSFV

Predrag Stojković

01. 09. 2025. u 23:34

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u kasnim večernjim satima, blagovremeno i profesionalno su reagovali prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta.

Foto Tanjug/SAŠKA DROBNJAK

Deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što su izdata dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom.

Prilikom potiskivanja i rasturanja mase, više lica je na policijske službenike bacilo pirotehničke naprave – topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom povređen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu.

Policijski službenici su brzo i efikasno uspostavili javni red i mir, sprečili ulazak u fakultet i zaštitili živote i imovinu građana.

Intervencija je uspešno završena, a u toku je identifikacija i privođenje učesnika nasilnih incidenata, protiv kojih će biti podnete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave.

Policija je do sada uhapsila tri sobe i dalji rad je u toku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo ističe da policija neće tolerisati nasilje i napade na službena lica, te će i ubuduće odlučno i u skladu sa zakonom reagovati kako bi se zaštitili građani i očuvala bezbednost Republike Srbije.

