IDIOTIZAM BLOKADERSKE INICIJATIVE ZA POŽEGU: Čim vide srpske zastave priviđaju im se NAPREDNJACI!

U Požegi se desila krajnje tragi-komična situacija u režiji blokadera iz Inicijative za Požegu.

Da im se na svakom koraku priviđaju naprednjaci, govori i činjenica da su se prikriveni blokaderi iz Zeleno-levog fronta oglasili porukom kojom su posprdno govorili o okupljanju građana koji su najavili svoje okupljanje za nedelju.

Saopštenje OO SNS Požega prenosimo u celosti:

-U pobedi se ne ponesi, u porazu se ne ponizi, a u gluposti se ne guraj u prvi red.

-U želji da po ko zna koji put ponizi ljude koji se protive blokadama i uzurpiranju normalnog društvenog života, narodni poslanik ZLF-a iz Požege, Bogdan Radovanović, je požurio da ismeje i ratne veterane koji širom Srbije obeležavaju Dane Drinske divizije.

-Danas je udruženje Srpskih ratnih veterana iz Loznice bilo gost udruženjima veterana i ratnih invalida Zlatiborskog okruga, u okviru obelažavanje Dana Drinske Divizije. Aktivnosti lozničkih veterana i negovanje sećanja na borce slavne Drinske divizije finansijski je podržalo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

-Udruženje Srpskih ratnih veterana iz Loznice prvo je bilo gost veteranima iz Kosjerića gde su položeni venci na spomenik borcima poginulim u ratovima od 1914. do 1918. Loznički veterani su iz Kosjerića došli u Požegu i sa svojim požeškim saborcima položili su vence kod spomen česme na Trgu slobode u Požegi za borce koji su život za otadžbinu dali u ratovima od 1912. do 1918.

-Na licu mesta se tom prilikom zatekao i narodni poslanik ZLF-a, Radovanović, koji je ismevao ratne veterane, predstavljajući ih kao ljude koji su po nekakvoj komandi, dan ranije, došli na skup građana protiv blokada, zakazan za nedelju 31.9. u 18 časova na Trgu slobode u Požegi. Nazivao ih ironično ljudima koji hoće da uče i koji hoće „svoju Požegu“ nazad, praveći farsu za društvene mreže na račun njihovih godina i činjenice da dolaze iz bratske Loznice.

-U svom beskrajnom neznanju i odrođenosti od nacionalne tradicije, narodni poslanik Radovanović je čak optužio i OO SNS Požega da nije obavestio članove iz Loznice da je skup građana protiv blokada pomeren za nedelju i da su oni zbog toga dan pre poranili u Požegu. Ovolika opterećenost Srpskom naprednom strankom, od koje su poslaniku ZLF-a njeni članovi počeli da se priviđaju na svakom koraku, a uticaj njenog požeškog odbora da doseže širom Srbije, postaje zabrinjavajuća i zahteva stručnu pomoć.

-Mi se ratnim veteranima iz Loznice i celog Zlatiborskog okruga svakako pridružujemo u naporima da sačuvaju uspomenu na hrabre vojnike Drinske divizije Vojske Kraljevine Srbije. A narodnom poslaniku Radovanoviću savetujemo da za svoju opsesiju Srpskom naprednom strankom, i uopšte svim ljudima koji se protive blokadama normalnog života u Srbiji, obavezno konsultuje ustanove nadležne za takve poremećaje“, izjavili su požeški naprednjaci.

nsuzivo.rs