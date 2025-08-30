IDIOTIZAM BLOKADERSKE INICIJATIVE ZA POŽEGU: Čim vide srpske zastave priviđaju im se NAPREDNJACI!
U Požegi se desila krajnje tragi-komična situacija u režiji blokadera iz Inicijative za Požegu.
Da im se na svakom koraku priviđaju naprednjaci, govori i činjenica da su se prikriveni blokaderi iz Zeleno-levog fronta oglasili porukom kojom su posprdno govorili o okupljanju građana koji su najavili svoje okupljanje za nedelju.
Saopštenje OO SNS Požega prenosimo u celosti:
-U pobedi se ne ponesi, u porazu se ne ponizi, a u gluposti se ne guraj u prvi red.
-U želji da po ko zna koji put ponizi ljude koji se protive blokadama i uzurpiranju normalnog društvenog života, narodni poslanik ZLF-a iz Požege, Bogdan Radovanović, je požurio da ismeje i ratne veterane koji širom Srbije obeležavaju Dane Drinske divizije.
-Danas je udruženje Srpskih ratnih veterana iz Loznice bilo gost udruženjima veterana i ratnih invalida Zlatiborskog okruga, u okviru obelažavanje Dana Drinske Divizije. Aktivnosti lozničkih veterana i negovanje sećanja na borce slavne Drinske divizije finansijski je podržalo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
-Udruženje Srpskih ratnih veterana iz Loznice prvo je bilo gost veteranima iz Kosjerića gde su položeni venci na spomenik borcima poginulim u ratovima od 1914. do 1918. Loznički veterani su iz Kosjerića došli u Požegu i sa svojim požeškim saborcima položili su vence kod spomen česme na Trgu slobode u Požegi za borce koji su život za otadžbinu dali u ratovima od 1912. do 1918.
-Na licu mesta se tom prilikom zatekao i narodni poslanik ZLF-a, Radovanović, koji je ismevao ratne veterane, predstavljajući ih kao ljude koji su po nekakvoj komandi, dan ranije, došli na skup građana protiv blokada, zakazan za nedelju 31.9. u 18 časova na Trgu slobode u Požegi. Nazivao ih ironično ljudima koji hoće da uče i koji hoće „svoju Požegu“ nazad, praveći farsu za društvene mreže na račun njihovih godina i činjenice da dolaze iz bratske Loznice.
-U svom beskrajnom neznanju i odrođenosti od nacionalne tradicije, narodni poslanik Radovanović je čak optužio i OO SNS Požega da nije obavestio članove iz Loznice da je skup građana protiv blokada pomeren za nedelju i da su oni zbog toga dan pre poranili u Požegu. Ovolika opterećenost Srpskom naprednom strankom, od koje su poslaniku ZLF-a njeni članovi počeli da se priviđaju na svakom koraku, a uticaj njenog požeškog odbora da doseže širom Srbije, postaje zabrinjavajuća i zahteva stručnu pomoć.
-Mi se ratnim veteranima iz Loznice i celog Zlatiborskog okruga svakako pridružujemo u naporima da sačuvaju uspomenu na hrabre vojnike Drinske divizije Vojske Kraljevine Srbije. A narodnom poslaniku Radovanoviću savetujemo da za svoju opsesiju Srpskom naprednom strankom, i uopšte svim ljudima koji se protive blokadama normalnog života u Srbiji, obavezno konsultuje ustanove nadležne za takve poremećaje“, izjavili su požeški naprednjaci.
nsuzivo.rs
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)