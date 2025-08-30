ŠOLAK IZMISLIO NOVU KATEGORIJU GRAĐANA: Ovakvu notornu glupost čovek prosto mora da VIDI da bi poverovao!
PORED standardnog blaćenja predsednika Republike, u njihovom uobičajenom maniru, na red je došao i advokat Nikola Lakić da nam objasni kako stoje stvari.
- Kada vidimo koliko Aleksandar Vučić mrzi nezavsine medije, novinare i građane, jasno je da će učiniti sve ne samo da ugasi medije, već i da se osveti onima koji ne zavise od njega i njegovog režima - tvrdi Lakić.
Realnost je, međutim, da sama činjenica da se laži tabloida Danas, N1, Nove S i drugih slobodno štampaju i objavljuju govori u prilog činjenici da u Srbiji vlada demokratija i sloboda medija kakva se viđa u malo kojoj drugoj državi.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
