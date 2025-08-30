Politika

ŠOLAK IZMISLIO NOVU KATEGORIJU GRAĐANA: Ovakvu notornu glupost čovek prosto mora da VIDI da bi poverovao!

В.Н.

30. 08. 2025. u 13:23

PORED standardnog blaćenja predsednika Republike, u njihovom uobičajenom maniru, na red je došao i advokat Nikola Lakić da nam objasni kako stoje stvari.

Foto: Printscreen

- Kada vidimo koliko Aleksandar Vučić mrzi nezavsine medije, novinare i građane, jasno je da će učiniti sve ne samo da ugasi medije, već i da se osveti onima koji ne zavise od njega i njegovog režima - tvrdi Lakić.

Foto: Printscreen

Realnost je, međutim, da sama činjenica da se laži tabloida Danas, N1, Nove S i drugih slobodno štampaju i objavljuju govori u prilog činjenici da u Srbiji vlada demokratija i sloboda medija kakva se viđa u malo kojoj drugoj državi.

