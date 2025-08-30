KRIMINALAC ŠOLAK U HRVATSKOJ: Bahati se na jahti od više desetina miliona evra dok pokušava da izazove građanski rat u Srbiji (FOTO)

KRIMINALAC Dragan Šolak, vlasnik N1 i drugih blokaderskih medija, provodi se na jahti u Hrvatskoj dok u Srbiji pokušava da izazove građanski rat.

Printskirn

Dok u Srbiji pokušava da izazove građanski rat i kuka o svojoj ugroženosti nakon što je godinama pljačkao Srbiju i narod u Srbiji, kriminalac Dragan Šolak se provodi na jahti u Hrvatskoj (a gde bi drugde) u vrednosti od više desetina miliona evra.

I tako se tajkun Šolak sa jahte u Hrvatskoj bori za još nekoliko jahti koje će uzeti na račun rušenja Srbije i prevare ljudi u Srbiji.

Na fotografijama koje je objavio Jutarnji list može se videti da je Šolak u Hrvatsku stigao svojom luksuznom jahtom "Tirea". Jahta je dugačka 45 metara.

Printskirn