Politika

KRIMINALAC ŠOLAK U HRVATSKOJ: Bahati se na jahti od više desetina miliona evra dok pokušava da izazove građanski rat u Srbiji (FOTO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 07:39

KRIMINALAC Dragan Šolak, vlasnik N1 i drugih blokaderskih medija, provodi se na jahti u Hrvatskoj dok u Srbiji pokušava da izazove građanski rat.

КРИМИНАЛАЦ ШОЛАК У ХРВАТСКОЈ: Бахати се на јахти од више десетина милиона евра док покушава да изазове грађански рат у Србији (ФОТО)

Printskirn

Dok u Srbiji pokušava da izazove građanski rat i kuka o svojoj ugroženosti nakon što je godinama pljačkao Srbiju i narod u Srbiji, kriminalac Dragan Šolak se provodi na jahti u Hrvatskoj (a gde bi drugde) u vrednosti od više desetina miliona evra.

I tako se tajkun Šolak sa jahte u Hrvatskoj bori za još nekoliko jahti koje će uzeti na račun rušenja Srbije i prevare ljudi u Srbiji.

Na fotografijama koje je objavio Jutarnji list može se videti da je Šolak u Hrvatsku stigao svojom luksuznom jahtom "Tirea". Jahta je dugačka 45 metara.

Printskirn

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANJE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to

DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANjE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to