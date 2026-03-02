PRVI POZIV OD POČETKA RATA NA BLISKOM ISTOKU: Nećete verovati sa kim je Putin razgovarao
Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed el Nahjanom, javili su Emirati.
Kako se navodi, razgovarano je o eskalaciji situacije na Bliskom istoku.
Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.
(Sputnjik)
