AMERIKANCI ZVANIČNO POTVRDILI: Prijateljska vatra srušila avione F-15 iznad Kuvajta, došlo je do ozbiljnog incidenta (VIDEO)
AMERIČKA vojska kaže da je Kuvajt "greškom oborio" tri lovca F‑15E Strike Eagle tokom borbenih dejstava.
Podsetimo, više američkih aviona oboreno je jutros iznad Kuvajta.
Avione oborio Kuvajt
Saopštenje prenosimo u celosti:
- U 23:03 po istočnom vremenu, 1. marta, tri američka aviona F-15E Strajk Igl, koji su leteli u sklopu operacije „Epik Fjuri“, srušila su se iznad Kuvajta zbog očiglednog incidenta sa prijateljskom vatrom.
Tokom aktivnih borbi – koje su uključivale napade iranskih aviona, balističkih raketa i dronova – borbene avione američkog vazduhoplovstva greškom je oborila kuvajtska protivvazdušna odbrana.
Svih šest članova posade se bezbedno katapultiralo, bezbedno su spaseni i nalaze se u stabilnom stanju. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo na naporima kuvajtskih odbrambenih snaga i njihovoj podršci u ovoj tekućoj operaciji.
Uzrok incidenta je pod istragom. Dodatne informacije biće objavljene čim budu dostupne - navodi se u saopštenju CENTCOM (Centarlne komande SAD).
Iranska vojska: Oborili smo tri američka borbena aviona
Podsetimo, ranije tokom dana komanda iranske vojske tvrdila da je njena protivvazdušna odbrana (PVO) oborila tri američka borbena aviona.
U saopštenju se navodi da su avioni pogođeni PVO sistemima domaće proizvodnje.
Snimci spasenog pilota iz oborenog F-15
Nakon obaranja aviona, na društvenim mrežama pojavili su se snimci spasavanja pilota iz jednog od aviona, koji se katapultirao iz letelice.
Nakon što je pronađen, američki pilot je navodno smešten u prtljažnik automobila i odvezen u obližnju bolnicu sa lakšim povredama.
Za sada nije potvrđena autentičnost ovog snimka.
F-15 jedan od najpoznatijih lovaca četvrte generacije
Sam F-15 je jedan od najpoznatijih lovaca četvrte generacije. U operativnoj je upotrebi od 1970-ih, ali je modernizacijom zadržao status jednog od najmoćnijih lovaca za postizanje vazdušne nadmoći.
Može da dostigne brzinu veću od 2,5 Maha i opremljen je širokim spektrom raketa i precizno vođenog oružja. Pored SAD, koriste ga i brojne savezničke zemlje, uključujući nekoliko zemalja na Bliskom istoku.
