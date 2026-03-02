Svet

AMERIKANCI ZVANIČNO POTVRDILI: Prijateljska vatra srušila avione F-15 iznad Kuvajta, došlo je do ozbiljnog incidenta (VIDEO)

В.Н.

02. 03. 2026. u 12:48

AMERIČKA vojska kaže da je Kuvajt "greškom oborio" tri lovca F‑15E Strike Eagle tokom borbenih dejstava.

Foto: Printskrin Iks/ @sentdefender

Podsetimo, više američkih aviona oboreno je jutros iznad Kuvajta.

Avione oborio Kuvajt

Saopštenje prenosimo u celosti:

- U 23:03 po istočnom vremenu, 1. marta, tri američka aviona F-15E Strajk Igl, koji su leteli u sklopu operacije „Epik Fjuri“, srušila su se iznad Kuvajta zbog očiglednog incidenta sa prijateljskom vatrom.

Tokom aktivnih borbi – koje su uključivale napade iranskih aviona, balističkih raketa i dronova – borbene avione američkog vazduhoplovstva greškom je oborila kuvajtska protivvazdušna odbrana.

Svih šest članova posade se bezbedno katapultiralo, bezbedno su spaseni i nalaze se u stabilnom stanju. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo na naporima kuvajtskih odbrambenih snaga i njihovoj podršci u ovoj tekućoj operaciji.

Uzrok incidenta je pod istragom. Dodatne informacije biće objavljene čim budu dostupne - navodi se u saopštenju CENTCOM (Centarlne komande SAD).

Iranska vojska: Oborili smo tri američka borbena aviona

Podsetimo, ranije tokom dana komanda iranske vojske tvrdila da je njena protivvazdušna odbrana (PVO) oborila tri američka borbena aviona.

U saopštenju se navodi da su avioni pogođeni PVO sistemima domaće proizvodnje.

Snimci spasenog pilota iz oborenog F-15

Nakon obaranja aviona, na društvenim mrežama pojavili su se snimci spasavanja pilota iz jednog od aviona, koji se katapultirao iz letelice.

Nakon što je pronađen, američki pilot je navodno smešten u prtljažnik automobila i odvezen u obližnju bolnicu sa lakšim povredama.

Za sada nije potvrđena autentičnost ovog snimka.

F-15 jedan od najpoznatijih lovaca četvrte generacije

Sam F-15 je jedan od najpoznatijih lovaca četvrte generacije. U operativnoj je upotrebi od 1970-ih, ali je modernizacijom zadržao status jednog od najmoćnijih lovaca za postizanje vazdušne nadmoći.

Može da dostigne brzinu veću od 2,5 Maha i opremljen je širokim spektrom raketa i precizno vođenog oružja. Pored SAD, koriste ga i brojne savezničke zemlje, uključujući nekoliko zemalja na Bliskom istoku.

Sva dešavanja o ratu na Bliskom istoku možete pratiti uživo u našem BLOGU.

