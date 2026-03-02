SRBIJA ODUŠEVILA RUSIJU! Ko, bre, neće sa Rusima? Mi, Srbi, hoćemo!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" i Srbija je upletena.

Foto: Depositphotos / Novosti

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Timski sportovi, poput košarke, i dalje su zabranjeni za Ruse, ali...

Srbi uopšte nemaju nikakav problem da pruže bratsku ruku - naročito u nevolji.

Naime, u pomenutoj košarci, oni iskusni, seniorski igrači Ruske Federacije - još i igraju na međunarodnoj sceni, kao članovi velikih evropskih, pa i NBA klubova. Klešu svoju formu u klupskim dresovima, bruseći talenat i za reprezentativne izazove, jednog dana kada im oni budu opet omogućeni. Ali, mlade ruske košarkaške snage muku muče.

Njih (i dalje) ne puštaju na internacionalne turnire, igraju samo međusbono i... tu se našla ispružena srpska ruka podrške.

Naime, ruske juniorske košarkaške reprezentacije planiraju da sa Srbima odmere snage i tako stiču međunarodno iskustvo, a pregovore oko realizacije te ideje vodi bivši evropski šampion iz 2007, bivši igrač Portlanda i Sakramento Kingsa, a rekorder KK Himki po broju mečeva, Sergej Monja.

On će u ime Ruske košarkaške federacije ugovoriti mečeve sa Srbima, a planirani su potom i mečei sa Mađarima, možda i Slovencima.

Vladimir Djačok, izvršni direktor i generalni sekretar Ruske košarkaške federacije, govorio je o tome u intervjuu za "Meš", a pritom je istakao i jednu ne baš očekivanu saradnju - sa Švajcarskom. Prošle godine su ruski juniori igrali protiv Švajcaraca u Jermeniji. Među prioritetnim destinacijama za nove međunarodne utakmice istakao je Srbiju, ali i Sloveniju, Mađarsku, Tursku i Belorusiju, "dok su Severna Makedonija i Crna Gora takođe u razmatranju".

Delije sa koreografijom "čas srpska, čas ruska trobojka" / FOTO: FK Crvena zvezda

Srbija i Rusija, inače, imaju razgranatu sportsku saradnju, o čemu svedoči i nedavni dolazak ruskog ministra sporta Mihaila Degjtareva u posetu Republici Srbiji, ali i brojne sjajne srpsko-ruske, ili rusko-srpske scene na mečevima koje imaju veze sa obe države.

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Kad himna Srbije, "Bože pravde", zagrmi u Rusiji...