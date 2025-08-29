ŠOLAKOVA N1 PONOVO POKUŠAVA DA PREVARI GRAĐANE: "Stručnjak" savetuje ono što je Mali već uradio

ŠOLAKOVA N1 ponovo pokušava da zavara javnost: dok njihov „stručnjak“ savetuje građanima da beleže cene u marketima, ministar Siniša Mali je to već uradio i najavio poređenje nakon stupanja Uredbe o ograničenju marži 1. septembra.

Foto: Printskrin

Tabloid N1, u vlasništvu Dragana Šolaka, ponovo pokušava da obmane javnost, ovoga puta preko „ekonomskog stručnjaka“ koji je građanima savetovao da „odu u market i popišu cene“, pa da od nedelje uporede da li se mere za ograničenje trgovačkih marži zaista primenjuju.

Ono što je jasno jeste da ovaj navodni „stručnjak“ očigledno ni ne gleda vesti, niti prati dešavanja u zemlji. Jer upravo ono što on savetuje – već je uradio ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije, Siniša Mali.

Naime, u susret najavljenom ograničenju trgovačkih marži, koje stupa na snagu 1. septembra, ministar Mali je obišao jedan od velikih marketa i sam obavio kupovinu. U marketu „Maxi“ odabrao je 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju. Račun je iznosio 4.991,92 dinara.

Foto: Printskrin

Mali je tada najavio da će, nakon što Uredba o ograničavanju trgovačkih marži stupi na snagu, ponovo otići u isti market i izabrati iste artikle – kako bi se jasno videlo da li su cene zaista snižene i kolika će biti ušteda za građane.

Dakle, ono što N1 preko svojih „stručnjaka“ plasira kao tobožnje „otkrivanje istine“, Vlada Srbije je već preduzela, a ministar finansija lično pokazao na konkretnom primeru. Time je još jednom razotkrivena površnost i neinformisanost Šolakove televizije, koja očigledno ima samo jedan cilj – da obmanjuje građane i urušava poverenje u sve što država radi za njihov bolji standard.

