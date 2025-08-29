VUČIĆ ODGOVORIO GARDIJANU: Srbija ne može da prihvati nasilne ulične proteste

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, odgovorio je na tekst koji je objavljen u Gardijanu 25. avgusta.

Foto: Novosti

Vučić je u tekstu koji je objavio Gardijan napisao:

"Duboka angažovanost Srbije u Evropi teško da je u skladu sa idejom o njoj kao „autoritarnom“ i „malignom“ izuzetku u regionu, kaže predsednik zemlje Aleksandar Vučić.

Pišem kao odgovor na vaš uvodnik o Srbiji (25. avgusta). Tokom proteklih devet meseci, Srbija je doživela više od 23.000 neodobrenih skupova. Većina je bila mala, ponekad samo nekoliko desetina ljudi, ali su remetili svakodnevni život, zaustavili rad vlade, a nedavno su postali nasilni. Više od 170 policajaca je povređeno. Uprkos tome, policijske akcije su ostale ograničene i uzdržane, i usmerene su samo na one koji su oštetili imovinu ili napali policajce.

Početni zahtevi studentskih demonstranata krajem prošle godine su brzo ispunjeni. Otvorili smo istrage, objavili hiljade dokumenata o renoviranju železničke stanice i povećali finansiranje obrazovanja, a premijer je podneo ostavku, preuzevši odgovornost za sukobe mladih oko ovog pitanja. Ipak, demonstracije su se nastavile, pomerajući se od traženja pravde ka otvorenim političkim ciljevima: uklanjanju vlade van demokratskih procesa.

Foto prinskrin Gardijan

Srbija je duboko angažovana u Evropi i stalno unapređuje svoj demokratski i ekonomski razvoj. EU obezbeđuje više od 60% stranih direktnih investicija i izdvojila je 1,6 milijardi evra do 2027. godine za podršku reformama. Takav nivo angažovanja teško da je u skladu sa idejom o Srbiji kao „autoritarnom“ i „malignom“ izuzetku u regionu. EU ne bi toliko investirala u zemlju u kojoj su njene vrednosti i interesi fundamentalno odbačeni.

Srbija je demokratija. Održaće izbore pre roka 2027. godine, kao što je to dosledno činila više od decenije, a u međuvremenu napreduje u izbornim reformama. Ono što Srbija ne može da prihvati je nasilje prikriveno kao aktivizam, podrivajući institucije koje su pažljivo izgrađene uz posvećenost i podršku njenih evropskih partnera.



Aleksandar Vučić, Predsednik Republike Srbije