"TO JE OTVORENA PRETNJA": Gašić o pošiljci od tri metka za Dačića
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da poštanska pošiljka sa tri metka adresirana na ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića bez ikakve sumnje predstavlja preteću poruku i da se mora najozbiljnije shvatiti.
Gašić je u saopštenju pohvalio rad Policije koja je veoma brzo identifikovala lice osumnjičeno za taj kriminalni akt vredan svake osude.
Prema njegovim rečima, pretnja ministru unutrašnjih poslova je rezultat dobro organizovane medijske hajke protiv celokupnog sistema javne bezbednosti Republike Srbije.
- Ako želimo da živimo u normalnoj, uređenoj i bezbednoj zemlji, moramo jasno povući liniju između zakonitog i protivzakonitog, između dozvoljenog i kriminalnog ponašanja. Oni koji misle da će pritiskom na ljude koji vode bezbednosni sistem oslabiti državu i umanjiti njenu volju i sposobnost da sačuvaju red i mir, grdno su se prevarili - rekao je ministar odbrane.
Istakao je da se politika ne vodi na ulici, niti se na vlast može doći nasiljem i neredima.
- Svedoci smo gotovo svakodnevnog brutalnog nasilja prema pripadnicima policije od strane samoprozvanih 'mirnih demonstranata'. Ti 'fini' i 'civilizovani' ljudi uništavaju tuđu imovinu, napadaju policajce kamenicama, motkama i flašama, a onda se u medijima i na društvenim mrežama žale kada policija prema njima primeni ovlašćenja i to isključivo u samoodbrani. To je i licemerno i sramotno - istakao je ministar Gašić.
Naglasio je da je država stabilna i da će njeni organi obezbediti da svi građani pođednako uživaju svoja prava, a oni koji krše zakon biće privedeni pravdi.
(Tanjug)
