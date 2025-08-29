"DANIMA NE MOGU DA SPAVAM ZBOG CELE OVE FRKE SA N1" Brnabić: Mučeni Šolak uzeo samo 1 milijardu i 600 miliona evra

ANA Brnabić reagovala na izjavu Adama Santovca sa N1, podsećajući na njegove tvrdnje o Šolakovom „žrtvovanju“ i vlasništvu nad United Mediom.

Foto: Printskrin

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na izjave Adama Santovca sa televizije N1, podsećajući javnost na njegove ranije tvrdnje o vlasništvu nad United Media grupacijom i ulozi Dragana Šolaka.

- Danima ne mogu da spavam zbog cele ove frke sa N1… Pa šta se ovo dešava?!? Pa zar nije Adam Santovac, izvršni producent TV N1, još u februaru ove godine rekao da mediji United media nisu prodati, da vlasnik ostaje isti? Sve nas je Santovac uverio da je “upravo suvlasnik ove grupacije Dragan Šolak zaštitio medije jer su oni važni našem društvu i zbog te zaštite žrtvovao je drugi biznis”!

Danima ne mogu da spavam zbog cele ove frke sa N1… Pa šta se ovo dešava?!? Pa zar nije Adam Santovac, izvršni producent TV N1, još u februaru ove godine rekao da mediji United media nisu prodati, da vlasnik ostaje isti? Sve nas je Santovac uverio da je “upravo suvlasnik ove… pic.twitter.com/vk7aOlAASg — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 29, 2025

Zavapio je tada Santovac da je mučeni Šolak uzeo samo 1 (jednu) milijardu i 600 (šest stotina) miliona evra, a mogao je i više, nego se u svojoj posvećenosti ovom društvu žrtvovao da bi “zaštitio” te važne medije. Čovek je “žrvtovao drugi biznis”! Pa šta sad bi? Pa šta sad EU da radi i što im se cela Šolakova opozicija obraća, kad se čovek žrtvovao, uzeo samo 1,6 milijardi evra, i zaštitio sopstveni uticaj na ove medije? Da li mi sada treba da organizujemo humanitarnu akciju u Srbiji da skupimo 1,6 milijardi evra da otkupimo te medije nazad za Šolaka? Evo, tačno ne znam šta nam je činiti od muke - napisala je Ana Brnabić.