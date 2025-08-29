ŠTA BI JOJ MAJKA URADILA? Bivša dekanka Marija zvala policiju zbog "duhovne ugroženosti", ćerka kuka što je dekan sada zvao policiju

KADA je 17 pripadnika Nacionalnog stroja upalo na Filozofski fakultet u Novom Sadu, tadašnja dekanka Marija Kleut pozvala je policiju da ih izbace.

Foto: Printskrin

To je potvrđeno i na suđenju sedamnaestorici osumnjičenih 2006. godine u novosadskom Okružnom sudu.

Bivša dekanka, Marija Kleut, izjavila je tom prilikom da je, nakon upada grupe optuženih na antifašističku tribinu na tom fakultetu, odlučila da pozove policiju, jer je smatrala da su učesnici tribine bili ugroženi.

Marija Kleut je na sudu rekla da, pre nego što je izašla iz sale da bi pozvala policiju, nije primetila da su optuženi ispoljili nacionalnu, versku i rasnu mržnju, ali da je smatrala da su učesnici ugroženi.

"Imala sam utisak da bi se neki od tih momaka mogli i potući, a moja ugroženost bila je duhovne prirode jer je tribina bila prekinuta. Tako nešto još nije zabeleženo na ovom fakultetu", rekla je svedokinja.

Ćerka Jelena kuka zbog policije

Ćerka Marije Kleut, Jelena Kleut, jedna je od profesorki koji danas blokiraju filozofski fakultet u Novom Sadu, dok se javno buni što je sadašnji dekan pozvao policiju.

Dok blokaderi fizički ugrožavaju i sam fakultet kao i bezbednost profesora i dekana, njena mama je zvala policiju zbog "duhovne ugroženosti".

I sada im smeta što policija štiti fakultet od nasilja blokadera.