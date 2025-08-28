EVO KAKO IZGLEDAJU BLOKADE U DEMOKRATIJI: Pogledate kako policija čisti blokadere sa ulica (VIDEO)

DOK u Srbiji svedočimo skoro svakodnevnim blokadama saobraćaja u proteklih deset meseci, u kolevkama demokratije na Zapadu policija vrlo lako rešava ovakve situacije.

Foto: InstagramPrintksrin

Dok je reakcija policije u Srbiji gotovo izostala svakoga puta, u zapadnim zemljama EU, Francuskoj, Britaniji, Nemačkoj i SAD policija na blokade puteva reaguje ekspresno.

Policijska vozila se zabijaju i demonstrante i tako čiste put koji je blokiran.

Pogledajte kako blokade izgledaju u evropskim zemljama i kako ih policija rešava.