EVO KAKO IZGLEDAJU BLOKADE U DEMOKRATIJI: Pogledate kako policija čisti blokadere sa ulica (VIDEO)

Новости онлајн

28. 08. 2025. u 17:04

DOK u Srbiji svedočimo skoro svakodnevnim blokadama saobraćaja u proteklih deset meseci, u kolevkama demokratije na Zapadu policija vrlo lako rešava ovakve situacije.

ЕВО КАКО ИЗГЛЕДАЈУ БЛОКАДЕ У ДЕМОКРАТИЈИ: Погледате како полиција чисти блокадере са улица (ВИДЕО)

Foto: InstagramPrintksrin

Dok je reakcija policije u Srbiji gotovo izostala svakoga puta, u zapadnim zemljama EU, Francuskoj, Britaniji, Nemačkoj i SAD policija na blokade puteva reaguje ekspresno.

Policijska vozila se zabijaju i demonstrante i tako čiste put koji je blokiran.

Pogledajte kako blokade izgledaju u evropskim zemljama i kako ih policija rešava.

