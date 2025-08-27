HRVAT PROVOCIRAO, MIRKOVIĆ MU ODGOVORIO: Pričate o evropskim vrednostima, a u toj zemlji pola milona ljudi peva o ubijanju i klanju Srba!

TOKOM održavanja Međuparlamentarne konferencije za zajedničku spoljnu i bezbedonosnu politiku koja se održava u Kopenhagenu, predstavnik Hrvatske je održao govore koji je direktno upućen protiv Srba i Srbije na šta je reagovao narodni poslanik Aleksandar Mirković.

Foto: Privatna arhiva

- Pričate o dobrim odnosima zemalja u Evropi a mogli ste da čujete govor prepun laži, mržnje i napada, poslanika iz Hrvatske koji je upućen našoj zemlji i našem predsedniku.

- Pričate o proširenju EU a za izvestioca nam postavljate Piculu čoveka iz njegove zemlje, čoveka koji na dan najvećeg etničkog čišćenja nakon Drugog svetskog rata, godišnjicu zločinačke akcije Oluja u kojoj je proterano 250.000 ljudi a ubijeno na hiljade, objavljuje sliku sa ratišta gde nosi pušku sa kojom je ubijao moj narod i očekujete objektivnost?

- Pričate o ljudskim pravima a u toj zemlji se skidaju ćirilične table, zabranjuje srpski jezik, brani se Srbima da koriste svoje pismo, da budu deo vlasti, donose se zakoni koji omogućuju prekopavanje grobova Srba i rušenje spomenika ispisanih ćirilicom kako bi se uklonio i poslednji dokaz, trag o životu mog naroda u Hrvatskoj.

- Pričate o evropskim vrednostima a u toj zemlji pola milona ljudi peva o ubijanju i klanju Srba, pokazuje nacističke simbole, salutira, veliča fašizam i hvali se saradnjom sa Hitlerom. Pričate o evropskim vrednostima a niko ovo nije osudio, spomenuo a oni i danas i ovde nastavljaju sa otvorenom mržnjom prema Srbiji i pričama o evropskim vrednostima.

- Hrvatska nikome ne može da drži lekcije ili bude mentor, posebno ne Srbiji niti će to ikada moći. Oni nisu raščistili sa fašizmom a očigledno je da vlast u njihovoj zemlji to ni ne želi.

- Nema u Srbiji građanskog rata niti prolivanja bratske krvi i ako bi se tome radovali mnogi, a posebno ove i ovakve naše komšije zato su, besni i tužni. Srbija i Aleksandar Vučić nisu poraženi a dokle god je Aleksandra Vučića, Srbija će biti jaka, stabilna i imati budućnost - naveo je Mirković.