ISLAMISTI PRESREĆNI ZBOG NASILJA BLOKADERA NAD POLICIJOM! Poručuju: Uskoro država Vojvodina! (VIDEO)

SLIKE napada blokadera terorista posebno su obradovale islamiste, koji su dali punu podršku!

Tako Klix u otvoreno likujućem maniru piše o "haosu u Novom Sadu".

Komentari su prepuni podrške napadima na srpsku policiju.

Jedan od komentatora vesti piše kako će doći "trenutak kada će Vojvođani tražiti neki vid nezavisnosti od Beograda".

"Lepo, lepo, samo između sebe tako", "Samo se rokajte, "genocid"...

Islamisti nisu dali samo podršku nasilju. Islamisti su dali podršku i otcepljenju Vojvodine!