Politika

ISLAMISTI PRESREĆNI ZBOG NASILJA BLOKADERA NAD POLICIJOM! Poručuju: Uskoro država Vojvodina! (VIDEO)

В.Н.

27. 08. 2025. u 09:43

SLIKE napada blokadera terorista posebno su obradovale islamiste, koji su dali punu podršku!

ИСЛАМИСТИ ПРЕСРЕЋНИ ЗБОГ НАСИЉА БЛОКАДЕРА НАД ПОЛИЦИЈОМ! Поручују: Ускоро држава Војводина! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Tako Klix u otvoreno likujućem maniru piše o "haosu u Novom Sadu".

Komentari su prepuni podrške napadima na srpsku policiju.

Jedan od komentatora vesti piše kako će doći "trenutak kada će Vojvođani tražiti neki vid nezavisnosti od Beograda".

"Lepo, lepo, samo između sebe tako", "Samo se rokajte, "genocid"...

Islamisti nisu dali samo podršku nasilju. Islamisti su dali podršku i otcepljenju Vojvodine!

Politika

MOŽDA do sada i najbesmislenija akcija koju su smislili blokaderi je ispisivanje političkih poruka na novčanicama. Da su dotakli apsurd svog umobolnog nasilja nad građanima Srbije svesni su i sami blokaderi, pa se njihova akcija našla i pod kritikom njihovih pristalica, jer čak i oni priznaju da je ovo vrhunac političke nemoći i očajničkog ponašanja.

27. 08. 2025. u 10:23

