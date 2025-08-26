KVALIFIKOVANO KAO KRIVIČNO DELO RASNA I DRUGA DISKRIMINACIJA:Novosadsko VJT povodom ispisivanja grafita na kuću studenta Vladimira Balaća
POVODOM ispisivanja grafita na porodičnu kuću studenta novosadskog Fakulteta tehničkih nauka Vladimira Balaća u Futogu, oglasilo se Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.
Ispisivanje grafita sa diskriminatornom sadržinom, Više javno tužilaštvo je, kako se navodi u saopštenju, pravno kvalifikovalo kao krivično delo rasna i druga diskriminacija iz člana 387 stav 4 Krivičnog zakonika Republike Srbije.
-Policijskj upravi u Novom Sadu stavljen je zahtev za prikuljanje potrebnih obaveštenja radi identifikacije izvršioca i daljeg postupanja -navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
