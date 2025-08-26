U 100 MESTA ŠIROM SRBIJE: Nova šetnja građana protiv blokada u nedelju u 18.30 časova

MERE za bolji standard građana, koje je juče predstavio predsednik Aleksandar Vučić, predviđaju ograničavanje trgovačkih marži na 20 odsto od 1. septembra za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, snižavanje kamata na kredite, izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, dodatne popuste na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogreva, a za najugroženije će biti besplatan.