U 100 MESTA ŠIROM SRBIJE: Nova šetnja građana protiv blokada u nedelju u 18.30 časova
CENTAR za društvenu stabilnost pozvao je sve koji učestvuju u šetnji protiv blokada da se naredno okupljanje sa subote pomera na nedelju u 18.30 časova.
Okupljanje se održava u 100 opština i gradova širom Srbije.
Podsetimo, građani protiv blokada okupili su se prethodne subote u čak 72 gradova i opština širom Srbije.
Prema informacijama iz BIA i MUP okupilo se oko 72.000 ljudi.
