U 100 MESTA ŠIROM SRBIJE: Nova šetnja građana protiv blokada u nedelju u 18.30 časova

В. Н.

26. 08. 2025. u 13:19

CENTAR za društvenu stabilnost pozvao je sve koji učestvuju u šetnji protiv blokada da se naredno okupljanje sa subote pomera na nedelju u 18.30 časova.

У 100 МЕСТА ШИРОМ СРБИЈЕ: Нова шетња грађана против блокада у недељу у 18.30 часова

Foto Novosti

Okupljanje se održava u 100 opština i gradova širom Srbije.

Podsetimo, građani protiv blokada okupili su se prethodne subote u čak 72 gradova i opština širom Srbije.

Prema informacijama iz BIA i MUP okupilo se oko 72.000 ljudi.

