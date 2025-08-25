HOĆE DIJALOG SA USTAŠAMA I STRANCIMA, ALI NEĆE SA PREDSEDNIKOM SRBIJE Blokaderi odbijaju razgovor iz tri razloga, hoće rat na ulicama
STUDENTI blokaderi histerično su odbili dijalog i bilo kakav razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon što ih je on pozvao na debatu pred svim kamerama.
Blokaderi su na Vučićev poziv odgovorili da neće duel i neće da razgovaraju.
A i postavlja se pitanje, sa kim bi Vučić i razgovarao? Sa ljudima sakrivenih lica ispod maske, ili sa profilima na društvenim mrežama?
To je jedan od glavnih razloga zbog čega blokaderi odbijaju bilo kakav razgovor i dijalog, koji je predstavlja jedan od ključnih elemenata u političkom životu svake države.
On omogućava razmenu stavova, pronalaženje kompromisa i očuvanje stabilnosti društva. Kada se dijalog prekine ili odbija, nastaje rizik da se krize prodube, a tenzije povećaju.
U demokratskom poretku, dijalog je osnovni preduslov funkcionisanja sistema.
Kada jedna strana odbija razgovor, umesto konstruktivnog rešavanja problema, raste opasnost od radikalizacije i produbljivanja podela u društvu.
Baš to i žele studenti-blokaderi, da odbijanjem dijaloga i razgovora sa glavnom političkom figurom države, nastave ono što su započeli pre 10 meseci, a čiji je glavni cilj sprovođenje obojene revolucije, izazivanje građanskog rata na ulicama i svrgavanje legitimno i legalno izabranog režima na demokratskim izborima, po nalogu stranih agentura.
Izgleda da su blokaderi po uzoru na svog mentora, začetnika haosa i nestabilnosti u društvu, Rektora beogradskog univerziteta Vladana Đokića, odbili bilo kakav razgovor.
Još 4. februara Rektorski kolegijum na čelu sa Đokićem odbio je pruženu ruku predsednika Srbije i odbio svaki dijalog.
Ali zato razgovor sa strancima nije odbio, već je samo nekoliko dana kasnije, tajno otišao da se vidi i dobije instrukcije od tadašnjeg šefa Delegacije EU Emanuela Žiofrea.
Podsetimo da su blokaderi išli čak u Strazbur, da razgovaraju sa stranicma i osmehuju se dok slušaju Tonina Piculu, čoveka koji se danas na društvenim mrežama hvali kako je proganjao i ubijao Srbe u zločinačkoj akciji "Oluja".
Tri su osnovna razloga zbog čega blokaderi odbijaju razgovor, a njih je detaljno izložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Neće da pričaju zato što bi ljudi bez lica morali da pokažu svoja lica, a narod ta lica dobro zna i nimalo im se ne bih dopala, jer ih znaju i iz bivšeg režima, i iz svega što su radili protiv interesa ove zemlje. Morala bi da se pokažu ta lica, kazao je Vučić.
- Znaju da nemaju nikakav program ni politiku.
- Neće da ih pitaju za Kosovo, neće da ih pitaju zašto zvižde Dodiku, a ruku se sa Bartulicom i Piculom. Neko ko je iskusan kao ja, naravno da bi ih to pitao. Ne interesuje mene kada mi oni kažu da sam ubica, a ja nisam ubica i nemam krvave ruke, već marljiv radnik. Nisam ni Hitler, ni nepomenik, ništa od najtežiš uvreda koje govore. A oni se ljute kada ih neko nazove blokaderima! Pa šta su nego blokaderi. Teško je na to odgovoriti, to su stvari na koje odgovora nema. I kada sve to postavite, jasno bvam je zašto je rnjakcija bila histerična, svi koje nisam pozvao su se uključili. Iz svih stranaka koje ni u ludilu nisam poznao. Pa u skupštini je opozicija bila svaki put poražena, zato nisam bio u skupštini dve godine, od tada su doneli odluku da ne žele više da me vide u skupštini, svaki put su prošlo kao bosi po trnju. Zašto bi onda prihvatili i poziv na debatu. Samo ne razumem toliki stepen histerije. Ja i dalje nudim isto, razgovor i dijalog. Sa tima što su me nazivali Hitlerom, ubicom, mafijašem, majmunom, bolesnikom... Imam 75 izraza ispisanih. I opet sa spremam na razgovor sa njima, to je moj posao. Uvek sam spreminiji na razgovor sa njima, nego sa bilo kojim strancem. U tome je razlika između mene i njih. Ja neću da se osmehujem Bartulici koji se hvali pogromom, i Piculi neću. A njima lepo stoji taj osmeh, ali zvižde Dodiku i to u trenutku kad je RS ugrožena. Svako ima svoj izbor,moj je srpski, moj je u interesu građana Srbije, a neka ljudi vide gde je njihov izbor - naglasio je Vučić.
