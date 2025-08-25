HOĆE DIJALOG SA USTAŠAMA I STRANCIMA, ALI NEĆE SA PREDSEDNIKOM SRBIJE Blokaderi odbijaju razgovor iz tri razloga, hoće rat na ulicama

STUDENTI blokaderi histerično su odbili dijalog i bilo kakav razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon što ih je on pozvao na debatu pred svim kamerama.

Foto: Profimedia

Blokaderi su na Vučićev poziv odgovorili da neće duel i neće da razgovaraju.

A i postavlja se pitanje, sa kim bi Vučić i razgovarao? Sa ljudima sakrivenih lica ispod maske, ili sa profilima na društvenim mrežama?

To je jedan od glavnih razloga zbog čega blokaderi odbijaju bilo kakav razgovor i dijalog, koji je predstavlja jedan od ključnih elemenata u političkom životu svake države.

On omogućava razmenu stavova, pronalaženje kompromisa i očuvanje stabilnosti društva. Kada se dijalog prekine ili odbija, nastaje rizik da se krize prodube, a tenzije povećaju.

U demokratskom poretku, dijalog je osnovni preduslov funkcionisanja sistema.

Foto: Profimedia

Kada jedna strana odbija razgovor, umesto konstruktivnog rešavanja problema, raste opasnost od radikalizacije i produbljivanja podela u društvu.

Baš to i žele studenti-blokaderi, da odbijanjem dijaloga i razgovora sa glavnom političkom figurom države, nastave ono što su započeli pre 10 meseci, a čiji je glavni cilj sprovođenje obojene revolucije, izazivanje građanskog rata na ulicama i svrgavanje legitimno i legalno izabranog režima na demokratskim izborima, po nalogu stranih agentura.

Izgleda da su blokaderi po uzoru na svog mentora, začetnika haosa i nestabilnosti u društvu, Rektora beogradskog univerziteta Vladana Đokića, odbili bilo kakav razgovor.

Još 4. februara Rektorski kolegijum na čelu sa Đokićem odbio je pruženu ruku predsednika Srbije i odbio svaki dijalog.

Foto: Profimedia

Ali zato razgovor sa strancima nije odbio, već je samo nekoliko dana kasnije, tajno otišao da se vidi i dobije instrukcije od tadašnjeg šefa Delegacije EU Emanuela Žiofrea.

Podsetimo da su blokaderi išli čak u Strazbur, da razgovaraju sa stranicma i osmehuju se dok slušaju Tonina Piculu, čoveka koji se danas na društvenim mrežama hvali kako je proganjao i ubijao Srbe u zločinačkoj akciji "Oluja".

Tri su osnovna razloga zbog čega blokaderi odbijaju razgovor, a njih je detaljno izložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Neće da pričaju zato što bi ljudi bez lica morali da pokažu svoja lica, a narod ta lica dobro zna i nimalo im se ne bih dopala, jer ih znaju i iz bivšeg režima, i iz svega što su radili protiv interesa ove zemlje. Morala bi da se pokažu ta lica, kazao je Vučić. Znaju da nemaju nikakav program ni politiku. Neće da ih pitaju za Kosovo, neće da ih pitaju zašto zvižde Dodiku, a ruku se sa Bartulicom i Piculom. Neko ko je iskusan kao ja, naravno da bi ih to pitao. Ne interesuje mene kada mi oni kažu da sam ubica, a ja nisam ubica i nemam krvave ruke, već marljiv radnik. Nisam ni Hitler, ni nepomenik, ništa od najtežiš uvreda koje govore. A oni se ljute kada ih neko nazove blokaderima! Pa šta su nego blokaderi. Teško je na to odgovoriti, to su stvari na koje odgovora nema. I kada sve to postavite, jasno bvam je zašto je rnjakcija bila histerična, svi koje nisam pozvao su se uključili. Iz svih stranaka koje ni u ludilu nisam poznao. Pa u skupštini je opozicija bila svaki put poražena, zato nisam bio u skupštini dve godine, od tada su doneli odluku da ne žele više da me vide u skupštini, svaki put su prošlo kao bosi po trnju. Zašto bi onda prihvatili i poziv na debatu. Samo ne razumem toliki stepen histerije. Ja i dalje nudim isto, razgovor i dijalog. Sa tima što su me nazivali Hitlerom, ubicom, mafijašem, majmunom, bolesnikom... Imam 75 izraza ispisanih. I opet sa spremam na razgovor sa njima, to je moj posao. Uvek sam spreminiji na razgovor sa njima, nego sa bilo kojim strancem. U tome je razlika između mene i njih. Ja neću da se osmehujem Bartulici koji se hvali pogromom, i Piculi neću. A njima lepo stoji taj osmeh, ali zvižde Dodiku i to u trenutku kad je RS ugrožena. Svako ima svoj izbor,moj je srpski, moj je u interesu građana Srbije, a neka ljudi vide gde je njihov izbor - naglasio je Vučić.