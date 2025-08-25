Politika

VUČIĆ SE SUTRA SASTAJE SA SORENSENOM: Predsednik će razgovarati sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine

В.Н.

25. 08. 2025. u 15:35

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ СЕ СУТРА САСТАЈЕ СА СОРЕНСЕНОМ: Председник ће разговарати са специјалним представником ЕУ за дијалог Београда и Приштине

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Sastanak se održava u trenutku kada je centralna izborna komisija (CIK) u Prištini pokušala da zabrani učešće Srpske liste na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a izborni panel za žalbe i predstavke potom usvojio žalbu Srpske liste i zatražio od CIK-a da overi listu kandidata te stranke.

Vučić i Sorensen sastali su se prvi put 25. marta u Beogradu, kada je Vučić upoznao Sorensena sa problemima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji zbog mnogobrojnih eskalatornih, jednostranih i nasilnih poteza Prištine i ponovio da je formiranje Zajednice srpskih opština, posle 12 godina odbijanja Prištine da ispuni tu obavezu, preduslov za početak suštinske normalizacije odnosa.

Vučić i Sorensen sastali su se i 13. juna u Pragu, u okviru Globalnog bezbednosnog foruma "GLOBSEC 2025", a Vučić je tada naveo da je Srbija u potpunosti posvećena pronalaženju kompromisnih rešenja kroz dijalog i ponovio da je za nastavak dijaloga od ključnog značaja povratak na osnove svakog daljeg razgovora kao što je formiranje Zajednice srpskih opština.

Sorensen je dužnost specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine preuzeo 1. februara od Miroslava Lajčaka, a od tada je nekoliko puta posetio i Prištinu,  poslednji put početkom avgusta. 

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 1

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?