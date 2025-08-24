Politika

"KO HOĆE DA MENJA SRBIJU, PRVO DA PROMENI SEBE" Starešina knjaževačke crkve izneo jasan stav protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 21:10

PROTOJEREJ Siniša Đorđević, starešina Crkve Svetog Đorđa u Knjaževcu jasno je potvrdio da je protiv blokada u Srbiji.

КО ХОЋЕ ДА МЕЊА СРБИЈУ, ПРВО ДА ПРОМЕНИ СЕБЕ Старешина књажевачке цркве изнео јасан став против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Onaj ko hoće da menja Srbiju prvo da počnemo da menjamo sebe, od lošeg čoveka da napravimo boljeg. Onaj ko napravi boljeg čoveka u sebi napraviće bolju Srbiju - poručio je Protojerej Đorđević.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu