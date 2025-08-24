Politika

BORCI IZ OPŠTINE BAČ JASNI: Nećemo blokade, hoćemo sigurnu budućnost (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 19:00

BORCI iz Opštine Bač poslali su jasnu poruku da su protiv blokada u Srbiji.

БОРЦИ ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ ЈАСНИ: Нећемо блокаде, хоћемо сигурну будућност (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Mi smo borci iz Opštine Bač. Mi smo protiv blokada koje nas do sada snalaze i želimo da imamo budućnost za našu decu i unučadi - rekao je jedan od boraca.

