OVO JE DEO LANACA KOJI ĆE MORATI DA SPUŠTAJU CENE PROIZVODA: Za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije

V.N.

24. 08. 2025. u 11:24

DELEZ, Lidl, Univereksport, Aman, Lidl, Gomex Zrenjanin, Bebetrejd, Beltord Beograda, Rosprodukt Beograd, Vero prodavnice - to je samo deo lanaca koji će morati da spuštaju cene proizvoda.

Foto: Novosti

- Dakle čak i oni koji imaju ispod proseka marže moraće da smanje, za proizvode koji su im iznad 20%. Zatim Europromet Vranje, Tekijanka, Metalac proleter, Luki komerc, koji je na 20 odsto, pa će morati da koriguju. Šumadija market, Keš end Keri kula, Vum Šabac. To su kompanije na koje se ove mere odnose. Zašto nismo dirali svaki STR, mali market u našim selima? Zato što bismo ih razorili, oni ne mogu da izdrže konukrenciju sa velikima, i želimo da ih ostavimo da rade - naglasio je predsednik Vučić.

