DOLJEVAC PROTIV BLOKADA: Želimo da se život vrati u normalnu i bolju budućnost za sve nas (VIDEO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

24. 08. 2025. u 10:23

GOTOVO 72.000 ljudi okupilo se sinoć širom Srbije, kako bi iskazali svoj stav protiv blokada i želju da se vrate normalnom životu. Među njima su bili i Doljevčani.

Foto: Novosti

- Želim da se vrati život koji je bio ranije, želim da budemo bez blokada i bez rušenja zemlje, želim da normalni idem na fakultet i posao, želim da napredujemo i želim da nam budućnost bude bolja zarad svih nas - poručila je Anastasija Petković iz Doljevca. 

Pogledajte video:

Podsetimo, građani Srbije juče su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.

