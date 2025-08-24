DOLJEVAC PROTIV BLOKADA: Želimo da se život vrati u normalnu i bolju budućnost za sve nas (VIDEO)
GOTOVO 72.000 ljudi okupilo se sinoć širom Srbije, kako bi iskazali svoj stav protiv blokada i želju da se vrate normalnom životu. Među njima su bili i Doljevčani.
- Želim da se vrati život koji je bio ranije, želim da budemo bez blokada i bez rušenja zemlje, želim da normalni idem na fakultet i posao, želim da napredujemo i želim da nam budućnost bude bolja zarad svih nas - poručila je Anastasija Petković iz Doljevca.
Pogledajte video:
Podsetimo, građani Srbije juče su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.
