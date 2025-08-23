Politika

"DOSTA JE BLOKADA, HOĆEMO DA ŽIVIMO": Bratislav Gašić sa još četiri hiljade Kruševljana podržao pristojnu Srbiju

В.Н.

23. 08. 2025. u 20:23

DANAS je na ulice Kruševca izašlo preko 4.000 građana i poslalo snažnu poruku.

ДОСТА ЈЕ БЛОКАДА, ХОЋЕМО ДА ЖИВИМО: Братислав Гашић са још четири хиљаде Крушевљана подржао пристојну Србију

Foto Novosti

- Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo! - Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Lazarevog grada.

Građani su jos jednom dosta je blokada koje traju vec vise od 9 meseci.

Među građanima je i Bratislav Gašić ministar odbrane koji je sa svojim sugrađanima izasao da pruzi podrsku ideji slobode i ideji borbe za bolji Kruševac i Srbiju!

