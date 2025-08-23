Politika

HOĆU SVOJE DETE DA PUSTIM DA SLOBODNO ŠETA: Poruke građana Loznice sa skupa protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 18:21

MEĐU gotovo 80 gradova i opština u Srbiji u kojima su građani danas izašli na ulice kako bi pokazali da im je dosta blokada je i Loznica.

Foto: Printskrin

- Ovo više nije normalno. Hoću svoje dete od dve godine da pustim kroz šetalište, da hoda normalno, da ne razmišljam dal je neko želi udariti kamenom, da li je neko neće udariti autom, da li je neko neće uhvatiti za kosu - poručuju Lozničani. 

Pogledajte njihove poruke sa skupa:

Podsetimo, građani protiv blokada se i danas okupljaju širom Srbije kako bi pokazali da im je dosta blokada i jasno rekli da žele svoj normalan život nazad. Žele da se normalno kreću, uče rade... Žele prava koja su im već mesecima oduzeta.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

