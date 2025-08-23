Politika

BLOKADERI IŠLI NA POKLON USTAŠI BARTULICI, A ODBIJAJU DEBATU SA VUČIĆEM: Kada vide stranca lete mu u zagrljaj, a građanima uništavaju živote

23. 08. 2025.

BLOKADERI su histerično i uz salvu uvreda odbili poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na debatu pred svim kamerama. Ipak, ti isti blokaderi išli su na poklon ustaši Stevanu Nikoli Bartulici.

Osmesi i mahanje blokadera dok im je poslanik hrvatskog Domovinskog pokreta Nikola Bartulica govorio da evropske vrednosti za studente treba da znače "priznanje krivice za sve što je Srbija učinila Hrvatskoj", građani Srbije nisu zaboravili.

Klanjanje čoveku koji ide na koncert Tompsona gde uzvikuje ustaške pokliče "Za dom spremni" i koji poručuje da treba slaviti dane kad su proterani i ubijani Srbi, ostaće ubeleženo kao sraman potez blokadera.

Viđali su se blokaderi sa različitim bogovetnim strancima, ali poziv na razgovor predsednika Vučića histerično su odbili. A nivo histerije kojim su odbili poziv bio je prosto neverovatan i to iz tri razloga:

  1. Blokaderi žele da ostanu ljudi bez lica, jer nemaju šta da ponude i tako mogu nesmetano da nastave da kreiraju haos u Srbiji.
  2. Nemaju plan i program koji mogu da ponude građanima Srbije.
  3. Jedina vizija za budućnost Srbije blokadera je nasilje - motke, šipke i paljenje su jedini jezik kojim oni razgovaraju.

Dakle, kada blokaderi vide stranca, pa makar on bio i ustaša, oni mu lete u zagrljaj i klanjaju mu se, a javnu debatu sa predsednikom Srbije histerično odbijaju jer žele da nastave sa haosom koji građanima oduzima stabilnost i pravo na normalan život.

